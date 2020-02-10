Багдад, , 08:25 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить нападать на протестующих в Ираке. Об этом 10 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Духовный лидер в своем заявлении, цитируемом изданием, подчеркнул, что протесты должны сохранять мирный характер и не наносить ущерба государственной собственности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на прошлой неделе сторонники ас-Садра совершили нападение на протестующих в Наджафе, в результате чего погибли от 8 до 11 человек.

Напомним, шиитский лидер сначала поддерживал демонстрантов, но после назначения нового премьер-министра призвал своих сторонних прекратить акции протеста.

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