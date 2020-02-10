Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил журналистам, что нет причин для вхождения оппозиционных партий в штаб, создаваемый экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Бокерия отметил, что формат для согласования действий оппозиции уже есть.

«Форматом согласования правил игры между политическими партиями служат встречи в офисе «Лейбористской партии», и я не вижу никаких причин, почему это нужно менять», — заявил представитель «Европейской Грузии».

Как передавало ИА REGNUM, Саакашвили объявил о создании штаба, который должен координировать политическую борьбу с лидером правящей партии «Грузинская мечта», крупным бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Сам бывший президент не может появиться в Грузии, так как в его отношении там заведены уголовные дела, но центр борьбы с действующей властью решил открыть в библиотеке в честь своего имени. Он призвал присоединяться оппозиционные партии и беспартийных.

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