Находка, Приморский край, , 06:46 — REGNUM Российское судно «Академик Черский», на которого возлагают надежды в связи с завершением строительства «Северного потока — 2», покинуло порт дальневосточный порт Находка. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

Согласно данным портала, «Академик Черский» будет следовать от Находки до Сингапура чуть менее двух недель и прибудет в место назначения 22 февраля.

Ранее о предполагаемом участии судна в укладке труб на последнем незавершенном участке строительства «Северного потока — 2» заявил эксперт Фонда национальной стратегической безопасности Станислав Митрахович. По словам эксперта, это наиболее подходящее для подобных работ судно в российском флоте. Аналогичное заявление сделал и министр энергетики РФ Александр Новак. Однако переход с Дальнего Востока в Балтику потребует какого-то времени.

Напомним, из-за введенных США экономических санкций швейцарская компания Allseas отозвала свои суда, занимавшиеся укладкой труб «Северного потока — 2» после чего строительство газопровода было приостановлено.