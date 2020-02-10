Москва, , 06:16 — REGNUM В попытке выманить персональные данные владельцев счетов мошенники разработали еще один внушающий доверие сценарий, сообщают 10 февраля «Известия».

Значительная часть краж ране осуществлялась с помощью звонков от имени служб безопасности или банковских работников, когда владельцу банковского счета сообщали о якобы имевшей место подозрительной операции.

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.

Цель общения с держателем банковского счета у преступников остается прежней. Это попытка выманить у клиента персональные данные для получения доступа к деньгам. Как правило, звонки осуществляются через виртуальные АТС. Высвечивающийся на дисплее телефона номер выглядит при этом как городской, но перезвонить на данный номер не возможно.