Новосибирск, , 06:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры региона отметил конструктивность взаимодействия власти с органами прокуратуры.

Он сказал, что в центре общего внимания остаются вопросы поддержки ветеранов, восстановления прав обманутых дольщиков, обеспечения жильём детей-сирот, поддержки многодетных семей, соблюдения трудовых прав граждан. Кроме того, продолжается реализация национальных проектов и других масштабных проектов — строительство новой ледовой арены, регионального волейбольного центра, перинатального центра, четвёртого моста через реку Обь, объектов Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

На них, по словам новосибирского губернатора, направлен «беспрецедентный объём государственных средств». Только на мероприятия по реализации нацпроектов в 2020 году — более 30 млрд рублей.

Андрей Травников считает, что сотрудникам органов прокуратуры необходимо усилить надзор в сфере госзакупок, соблюдения антикоррупционного законодательства, чтобы выделенные средства использовались эффективно.