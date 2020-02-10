Хартум, , 06:09 — REGNUM Судан намерен пересмотреть своё участие в Йемене и вывести воска из страны. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад.

«Идёт пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции», — сказал министр.

По его словам, у союзников крепнет убеждение, что «военные действия не решат проблему, а скорее осложнят её».

Министр также отметил, что принять решение о выводе войск далось нелегко правительству, поэтому сокращение контингента будет осуществляться постепенно.

Как сообщало 10 февраля ИА REGNUM, Судан нужно исключить из списка государств, спонсоров-терроризма. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал ООН направить в страну миротворческие силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН: пора исключить Судан из списка стран, поддерживающих терроризм