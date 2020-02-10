Курган, , 05:42 — REGNUM В Кургане полиция завершила проверку сатирического ролика блогера Ильи Винштейна о совещании у губернатора Зауралья Вадима Шумкова. Признаков преступления или административного нарушения не установлено, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Напомним, содержание видео «Закрытое совещание в кабинете Шумкова», сатирически изображало, как глава региона расписывается в своём бессилии что-то изменить в Курганской области. Ролик был сделан с использованием фрагмента художественного фильма «Бункер» о крахе Третьего рейха и опубликован в социальных сетях.

Заявление на блогера в полицию написал директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин, который посчитал, что указанный ролик был направлен на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства жителей Курганской области. Одна из фраз, как показалось топ-менеджеру СУЭНКО, негативно сказывается на деловой репутации компании.

У блогера на момент проверки был изъят компьютер. На данный момент техника Илье Винштейну возвращена.

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