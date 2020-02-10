Белград, , 10:01 — REGNUM 9 февраля президент Сербии Александр Вучич в интервью для сербского телеканала B92 прокомментировал предстоящую встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ожидается, что темой встречи будет методология переговоров о разрешении проблемы Косово.

Вучич заявил, что «встреча с немецким канцлером не имеет ничего общего с составлением плана по разрешению проблемы Косово, как представляется в медиа», прибавив:

«Не думаю, что будет обсуждаться какой-то новый план. Никто не может предложить какой-то план и сказать «либо так, либо никак».

На вопрос о том, считает ли Вучич, что Берлин форсирует переговоры по Косово из-за действий США, сербский лидер ответил следующее:

«Несомненно, для нас ситуация непростая, поскольку любое решение, приходящее из-за рубежа, предполагает в том или ином виде признание независимости. Поэтому мы должны найти такую форму нормализации (проблемы — прим. переводчика), которая была бы возможна без этого (признания независимости Косово, прим. переводчика)… Или предполагала бы что-то хорошее для сербов, во что я не верю».

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