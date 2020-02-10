Скопье, , 10:02 — REGNUM Вечером 9 февраля глава самой влиятельной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски заявил, что ожидает, что в соответствии с предварительным соглашением 12 февраля парламент страны будет распущен.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соглашение о роспуске парламента 12 февраля и проведении досрочных парламентских выборов 12 апреля было заключено лидерами политических партий страны в присутствии президента страны Стево Пендаровски после принятия Советом ЕС негативного решения по вопросу о вынесении даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в связи с вето Франции и Дании.

Заявление было сделано Мицкоски в городе Кавадар, где политик провел партийное совещание и встречу с представителями региональной торговой палаты.

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