Иерусалим, , 04:30 — REGNUM Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС на юге сектора Газа, сообщает 10 января The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Сообщается, что среди атакованных целей были тренировочный лагерь и военная инфраструктура палестинского движения ХАМАС.

По данным военных, предпринятая вооруженными силами атака была совершена в ответ на ракетный удар со стороны сектора Газа, ответственность за которых лежит, по мнению Израиля, на военных ХАМАС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, со стороны Газы в сторону Израиля была выпущена одна ракета. Снаряд приземлился в поле на юге страны, жертв и разрушений зафиксировано не было.

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