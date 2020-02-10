Москва, , 04:14 — REGNUM Российская сторона готова обменяться послами с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает 10 февраля «Российская газета».

С главой украинского МИД Вадимом Пристайко Лавров виделся один раз в Париже на Нормандском саммите. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, они «поздоровались и обменялись парой фраз», поскольку поводов для общения не было.

«Это не из-за нас, — поясняет ситуацию Лавров, — украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения».

Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров назвал дикостью и национал-радикализмом ситуацию при которой посетивший Крым человек становится непринимаем на Украине.

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