Москва, , 03:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский резко изменил согласованные ранее украинской стороной договоренности о разведении войск вдоль всей линии соприкосновения на Нормандском саммите в Париже по настоянию США. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает 10 февраля «Российская газета».

По словам министра, украинская сторона согласовала договоренность о полном разведении сил в Донбассе, соответствующее положение было прописано в заранее подготовленном и утвержденном сторонами документе. Однако в самом начале переговоров Владимир Зеленский заявил, что не может пойти на полное разведение сил, поскольку отвод войск только в Петровском, Золотом и станице Луганской занял пять месяцев, поэтому отвод остального контингента может занять до 15 лет.

«Достаточно странная логика», — отметил Лавров, подчеркнув, что сам факт отступления от заранее подготовленных договоренностей «опечалил» российскую делегацию.

По словам министра иностранных дел РФ, такую позицию украинская делегация заняла под давлением Вашингтона. «Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», — считает глава МИД РФ.

Несмотря на это в российском внешнеполитическом ведомстве убеждены в необходимости дальнейшей работы контактной группы и выполнения всех без исключения Минских договоренностей.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил о влиянии ультра-националистов на украинских политиков.

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