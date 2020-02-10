Приштина, , 10:04 — REGNUM 8 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Косово должно выступать на международной арене с единой позицией, и что он намерен координироваться с нынешним президентом Хашимом Тачи при принятии внешнеполитических решений.

«Правительство Косово и я в качестве премьер-министра хотим и должны координироваться и с нынешним президентом Республики, чтобы избавиться от какофонии во внешней политике, которая, несомненно, приводит к негативным эффектам как вне страны, так и внутри. Я думаю, что для нашей страны важно это, а не то, кто где будет через несколько месяцев», — заявил глава правительства Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее именно президент Косово Хашим Тачи руководил процессом диалога между Сербией и Косово, однако новый премьер-министр взял на себя руководство диалогом.

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Инициатива Тачи о «коррекции границы» между Сербией и Косово, то есть передаче Сербии косовской Митровицы в обмен на признание независимости края, была встречена в Косово крайне негативно и привела к существенному ослаблению поддержки президента. После очередной безрезультатной встречи Тачи с президентом Сербии Александром Вучичем Сербия воспрепятствовала вступлению Косово в Интерпол. Сразу после этого Косово ввело пошлины 10%, а затем и 100% на сербские товары, и, при поддержке США, объявило о создании собственной армии. С тех пор диалог не продолжался.

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