Приштина, , 10:04 — REGNUM 8 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Косово Альбина Курти с назначением на должность и пригласила его совершить визит в Германию.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова немецкого канцлера:

«Вам и вашему правительству преодолеть трудные и и важные вызовы, такие как строительство и укрепление правового государства, борьба с коррупцией и организованной преступностью, улучшение экономической ситуации и, в особенности, диалог и нормализация отношений с Сербией. Это ключевые шаги к укреплению европейской перспективы вашего государства. Федеральное правительство продолжает поддерживать Косово на этом пути. Я была бы рада в скором времени приветствовать вас в Берлине».

Письмо с приглашением было передано Курти послом Германии в Приштине Христианом Хельдтом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое руководство Косово ищет у Австрии защиты от Сербии