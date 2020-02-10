Москва, 10 февраля 2020, 03:13 — REGNUM Влияние национал-радикализма на украинскую политику настолько велико, что политики вынуждены ориентироваться на националистов с флагами SS и факелами, заявил 10 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
Многие представители Украины не выказывают агрессии на переговорах, и прагматично подходят к существующим проблемам, сообщил Лавров, однако свои публичные заявления они строят в совершенно другом ключе.
Дикостью и «национал-радикализмом ультра-розлива» назвал Лавров и ситуацию, при которой человек съездивший в Крым становится персоной нон грата в Киеве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров высказался о трудностях в выстраивании отношений с США.
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