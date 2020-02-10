Иерусалим, , 01:13 — REGNUM Как минимум один ракетный удар с территории сектора Газа зафиксировали израильские военные, сообщает 9 февраля Haaretz.

Сообщается, что сирены оповещения об ударе сработали в южном городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев. По предварительным данным, жертв и разрушений зафиксировано не было.

В Армии обороны Израиля подтвердили факт ракетной атаки со стороны сектора Газа. Обстрел произошел спустя несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении ответить «сокрушительным ударом» на любую агрессию с территории сектора Газа.