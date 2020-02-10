Баку, 10 февраля 2020, 01:13 — REGNUM Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах в парламент Азербайджана составила 47,81%. Об этом сообщил журналистам представитель информационного центра Центризбиркома Азербайджана.
По его словам, на выборах проголосовали более 2,5 млн граждан страны.
Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, по данным экзитполов, правящая партия «Новый Азербайджан» получает большинство мест в парламенте.
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