Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Белый дом США планирует сократить или перевести на другую работу существенную часть сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом 9 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сокращения в СНБ скорее всего начнутся со следующей недели. Однако, точное количество сотрудников, подлежащих увольнению, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа уволила сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александера Виндмана, который выступил в Конгрессе США с показаниями против Трампа в рамках так называемого импичмента.

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