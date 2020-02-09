Киев, , 21:54 — REGNUM Граждане Украины в возрасте 18−19 лет будут призываться на срочную службу в армию только на добровольной основе. Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому минимальный возраст призыва в Вооруженные силы был снижен до 18 лет.

В 2020 году призывы на Украине пройдут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Лица, не имеющие высшего образования, вынуждены служить 18 месяцев, а обладатели дипломов — 12 месяцев.

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