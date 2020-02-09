Москва, , 21:30 — REGNUM Власти Польши после принятия резолюции о равной ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны подтвердили взятый курс на искажение истории, заявил 9 февраля глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

«Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Сейм Польши принял резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

В документе сказано, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз». Польшу Сейм называет жертвой «обоих тоталитарных режимов».

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