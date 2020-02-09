Ереван, , 21:00 — REGNUM В Армении референдум по отставке членов и председателя Конституционного суда состоится 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики Армена Саркисяна.

Отмечается, что указ вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящий блок Армении «Мой шаг» предложил провести всенародный референдум по законопроекту, который предполагает досрочное сложение полномочий главы и членов Конституционного суда.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно делал заявления, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в помощью фальсификаций. Сам Товмасян, в свою очередь, считает, что нынешние армянские власти занимаются его политическим преследованием.

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