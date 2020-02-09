Киев, , 20:52 — REGNUM Информация СМИ о том, что находившийся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии гражданин Украины заразился коронавирусом 2019-nCoV, соответствует действительности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии, — сообщил Погорельцев. — Личность установлена».

По его словам, состояние гражданина Украины, который уже размещен в больнице, удовлетворительное.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.

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