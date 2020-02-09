Киев, , 20:18 — REGNUM Экс-глава Украины Петр Порошенко, который в 2020 году отдыхал во Франции, потратил более 712 тыс. гривен (более 26 тысяч евро). Соответствующие данные, как передает украинское интернет-издание «Вести», размещены в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

28 января нынешний народный депутат Верховной рады, согласно обнародованным данным, оплатил туристические услуги на 514,6 тыс. гривен, а 5 февраля политик заплатил за туруслуги еще 197,4 тыс. гривен.

Напомним, 29 января адвокат Игорь Головань на своей странице в социальной сети Facebook написал, что команда адвокатов бывшего президента Украины Петра Порошенко намерена подать в суд 14 исков о возмещении ему морального ущерба.

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