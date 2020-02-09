Иерусалим, , 19:53 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается признавать суверенитет еврейского государства над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан в одностороннем порядке, об этом 9 февраля он заявил во время заседания правительства.

«Во время моего последнего визита в Вашингтон мы творили историю. Мы представили план, по которому США признают суверенитет Израиля над долиной реки Иордан. Мы не хотим ставить этот план под угрозу», — заявил Нетаньяху.

Заявление последовало после того, как посол США в Израиле Дэвид Фридман предостерег Тель-Авив от указанного выше решения. Нетаньяху поспешил заверить своих американских партнеров в том, что это не будет сделано.

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