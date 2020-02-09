Баку, , 19:43 — REGNUM По данным экзитполов, предоставленным американской компанией Arthur J. Finkelstein & Associates правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» получает большинство мест в парламенте страны, об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

«По нашим подсчетам, кандидаты от партии «Новый Азербайджан» набирают большинство в 69 избирательных округах», — заявил представитель организации в комментарии изданию.

Также социологи отметили, что 41 мандат достанется независимым кандидатам. Погрешность экзитполов оценивается в 3,6−3,9%.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым после самороспуска парламента.

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