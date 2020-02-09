Анкара, , 19:10 — REGNUM Миру и стабильности на Ближнем Востоке угрожает так называемая «сделка века» президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам конференции по ситуации в Иерусалиме.

«План, получивший название «Сделка века» … — это не что иное, как грезы, которые угрожают миру и спокойствию в регионе, — говорится в послании главы государства. — Мы не позволим этим грезам сбыться».

По его словам, данный план означает аннексию палестинских территорий и полную узурпацию Иерусалима, поэтому Турция не признает этот план.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января 2020 г. администрация США обнародовала план по ближневосточному урегулированию. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами.

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