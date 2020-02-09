Москва, , 19:12 — REGNUM Главным направлением работы нового состава правительства России является выполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом 9 февраля сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Осваиваемся, все идет по плану. Фокус — на выполнение поручений президента», — заявил Чернышенко, отвечая на вопрос о планах работы нового состава правительства.

Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко курирует в правительстве реализацию национальных программ «Цифровая экономика», «Культура», а также федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Также он отвечает за вопросы, связанные с государственной политикой в сфере СМИ, инновационной деятельности и информационных технологий и связи.

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