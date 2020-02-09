Тегеран, , 18:30 — REGNUM В Иране представили новую ракету малой дальности «Раад-500» («Гром-500») с композитным двигателем нового поколения, который позволил уменьшить ее массу и увеличить дальность полета на 200 км по сравнению с ракетой «Фатех-110». Об этом 9 февраля сообщает Mehr.

Новую разработку иранских военных представил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

«Мы узнали из опыта и логики, что мы должны стать сильнее, чтобы сдерживать войну и победить врагов», — заявил он.

Салами подчеркнул, что аэрокосмические силы КСИР добились серьезных успехов в разработке композитных двигателей, которые позволяют уменьшить массу и увеличить дальность полета. Это достижение, по его словам, демонстрирует развитие новых ракетных технологий в Иране.

«Несмотря на то, что масса ракеты «Раад» составляет половину от ракеты «Фатех», она имеет увеличение дальности на 200 км, а также она дешевле, легче, подвижнее и более точна. Эта технология применима ко всем нашим классам ракет», — отметил Салами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран способен производить ракеты-носители третьего поколения, что позволит запускать космические спутники.

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