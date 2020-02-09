Лион, Франция, , 18:25 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов французского города Лион арестовали подозрительного мужчину, вооруженного мачете, об этом 9 февраля сообщает представительство полиции города на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром в Лионе недалеко от станции метро Белькур полицией был арестован мужчина, вооруженный мачете», — говорится в сообщении.

Человек был направлен под стражу, где будут выяснятся обстоятельства произошедшего. Отмечается, что никто не пострадал.

Как отмечают журналисты газеты «20 Minutes», задержанный находился в метро, где напугал своим видом пассажиров, после чего он вышел из метрополитена и был задержан полицией.