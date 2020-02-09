Москва, , 17:55 — REGNUM Россия и Белоруссия остаются суверенными странами, которые прежде всего отстаивают и защищают собственные интересы. Об этом 8 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным будет «моментом истины».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Лукашенко и Путин встречаются для того, чтобы достигнуть «общих союзных интересов», главы государств предпринимают множество шагов для развития двухсторонних отношений.

«Действительно, это вопрос очень эмоциональный. И Россия остаётся суверенным государством, и Белоруссия остаётся суверенным государством, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что они дошли «до глубины седых времен» в переговорах тет-а-тет.

Напомним, 7 февраля, в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко. В преддверии встречи президент Белоруссии заявил, что в российско-белорусских отношениях наступил «момент истины».

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