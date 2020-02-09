Москва, , 17:41 — REGNUM Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем, — написал российский сенатор на странице в соцсети Twitter. — Так же считает экс-президент Польши Валенса».

Пушков напомнил, что Валенса предложил Варшаве смотреть в будущее, а не в прошлое. По его словам, Валенса понимает, что «компенсаций» со стороны Москвы и Берлина не будет.

«Ложная повестка дня (для властей Польши)», — отметил сенатор.

Напомним, ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью «Собеседник.ru» заявил, что он сильно сомневается в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.

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