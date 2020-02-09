Претория, ЮАР, , 17:13 — REGNUM Пост председателя Африканского союза (АС) сроком на двенадцать месяцев занял президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Об этом сообщили в пресс-службе объединения на странице в соцсети Twitter.

«Президент Южно-Африканской Республики был избран председателем Африканского союза на 2020 год», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Африканский союз приветствовал заявление властей США и Судана о восстановлении дипотношений.

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