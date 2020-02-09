Минск, , 17:03 — REGNUM Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему. Об этом 9 февраля сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«На уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла», — цитирует первого вице-премьера БЕЛТА.

Он уточнил, что белорусская страна просит «раздвинуть» сроки кредита и «снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах».

Крутой также отметил, что строительство атомной электростанции в Островце является самым значимым интеграционным проектом. По его словам, на данный момент, на первом блоке БелАЭС все готово к началу пусконаладочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Электростанция строится по российскому проекту и с российским оборудованием. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

90% средств на строительство предоставлены в виде кредита российской стороной. Срок погашения кредита назначен на 2035 год.

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