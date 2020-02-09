Минск, , 16:52 — REGNUM Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии будут покупать по мировым ценам черное золото у Российской Федерации. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля переговоров между президентом РФ Владимиром и Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

По его словам, то, что НПЗ Белоруссии будут покупать нефть по договоренности с компаниями РФ по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке, согласилась и российская сторона. Крутой уточнил, что белорусская сторона требовала этого неоднократно в «течение всех переговоров».

«Белоруссии не нужно никаких специальных эксклюзивных условий (по ценам на нефть), — сказал Дмитрий Крутой. — Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам».

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

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