Тегеран, , 16:37 — REGNUM Эра присутствия США на Ближнем Востоке подошла к концу. Об этом 9 февраля заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«На сегодня эра присутствия США в Ираке и Сирии подошла к концу», — цитирует политика агентство Mehr.

Это заявление Велаяти сделал во время памятной церемонии по случаю 40 дневной годовщины с момента убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Он также подчеркнул, что настал момент, когда необходимо решить вопрос по высылке американского контингента из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями ВВС Ирана в Тегеране заявил, что властям Ирана для того, чтобы устранить «угрозу войны», нужно укреплять свой оборонный потенциал.

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