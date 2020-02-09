Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что действия спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси можно трактовать как нарушение федерального закона, когда она разорвала копию текста речи, которую он ей передал во время обращения к Конгрессу 4 февраля. Об этом сообщает «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По словам лидера Соединенных Штатов, Пелоси совершила «акт неуважения к нашей стране, на самом деле весьма незаконный».

Кроме этого, конгрессмен от республиканской партии США Мэтт Гетц подал жалобу на действия спикера Палаты представителей с просьбой выяснить не является ее поступок нарушением закона (18-й Кодекс США § 207), который запрещает уничтожение государственных документов, «поданных или сданных на хранение любому сотруднику любому из судов США».

Как передавало ИА REGNUM, Пелоси сразу после выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед депутатами разорвала свой экземпляр его речи. Это было сделано демонстративно и покоробило многих присутствующих.

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