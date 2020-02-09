Варшава, , 16:16 — REGNUM Польский политолог Конрад Рэнкас рассказал, как буде действовать его страна после крушения Украины, об этом 9 февраля сообщает издание Ukraina.ru

Эксперт отметил, что Украина оккупировала польские земли и управляет ими не эффективно, что снижает ее право на обладание ими в лице международного сообщества.

Данный факт не означает, что Польша путем силы захочет вернуть себе эти земли, но в случае крушения украинской государственности она их может забрать.

«Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — отметил в интервью изданию Рэнкас.

Политолог подчеркнул, что политическая карта запада Европейского континента очень динамична, поэтому если то же самое будет происходить и на его востоке, то в этом не будет ничего удивительного.

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