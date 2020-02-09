Рига, , 16:06 — REGNUM В 2018 Министерство обороны Латвии приобрело 5 гектаров земли в Яуналуксненской округа Алуксненского края, недалеко от российско-латвийской границы, пишет портал mixnews.lv.

Латвийские военные не раскрывают точное назначение строительства. Предполагается, что эти действия определяются решением правительства от 2016 года, в котором говорится о возведение объектов военной инфраструктуры для усиления противовоздушной обороны и наблюдения за воздушным пространством. Доступ и участие в строительстве, а также последующий контроль и управление базой со стороны зарубежных военных специалистов со стороны США и НАТО не раскрываются. Очевидно, что военные и технологические возможности Латвии не позволяют в одиночку построить подобный объект современного уровня.