Хартум, , 16:08 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) ввести в страну миротворческий контингент для оказания поддержки в переходный период, об этом 9 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Правительство Судана направило в ООН запрос о предоставлении мандата Совета Безопасности для развертывания миротворческой миссии в страны», — говорится в заявлении главы правительства, цитируемом журналистами агентства.

В заявлении также отмечается, что миссия будет действовать на протяжении всего переходного периода, который завершится в 2022 году всеобщими выборами.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане прошли массовые акции протеста, приведшие к военному перевороту и аресту президента страны Омара аль-Башира. В настоящее время в стране организовано переходное правительство.

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