Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Посол США в Израиле Дэвид Фридман предостерег Тель-Авив от односторонних шагов в отношении палестинских территорий, об этом 9 февраля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению дипломата, Израиль не должен объявлять свой суверенитет над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан.

«Израилю необходимо дождаться завершения работы американо-израильского комитета. Любые односторонние действия ставят под угрозу выполнение плана», — отметил Фридмэн, говоря о «сделке века» президента Дональда Трампа.

Заявление последовало после того, как министр обороны Израиля Нафтали Беннет призвал к немедленному голосованию в кабинете министров по вышеуказанному поводу.

Читайте ранее в этом сюжете: Танки Армии обороны Израиля обстреляли два поста ХАМАС в Газе