Москва, , 15:49 — REGNUM Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что окончательный уход Белоруссии на Запад подтвердит приход к власти в этой стране полностью прозападного президента. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

По словам Ищенко, у белорусских прозападных элит есть довольно серьезные проблемы с тем, что провести такую смену власти в стране. Понятно, что в рамках стандартной избирательной кампании подобная смена курса также вряд ли возможна, а устраивать Майданв Белоруссии было бы очень опасно.

«Неизвестно, на что можно нарваться в ответ. У них очень небольшое количество боевиков, хоть их и выращивали белорусские спецслужбы. Никто не знает реакцию народа, никто не знает реакцию Лукашенко», — пояснил Ищенко.

В связи с этим политолог прогнозирует, что прозападные белорусские элиты просто могут подстроить смерть Лукашенко. После какого-нибудь «несчастного случая» будет назначен соответствующий исполняющий обязанности, а затем проведены выборы, где победит «нужный кандидат».