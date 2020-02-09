Москва, , 15:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом Песков сказал сегодня, 9 февраля, эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам Пескова, в Кремле ознакомились с высказываниями Лукашенко в преддверии переговоров с Путиным, в частности, с его словами о том, что в российско-белорусских отношениях настал «момент истины».

Однако Песков отметил, что ему «не с руки» комментировать заявления Лукашенко — главы другого государства.

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — пояснил Песков.

Напомним, что переговоры в Сочи длились в течение суток. По их итогам не было сделано развернутых заявлений, лишь вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Россия будет продавать Белоруссии газ на условиях 2019 года, а нефть — на коммерческих основах.