Москва, , 15:08 — REGNUM Новый посол США в Российской Федерации Джон Салливан заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает предложение российского лидера Владимира Путина о проведении саммита глав государств постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом Салливан заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России на пятом Всемирном форуме памяти холокоста выступил с предложением провести саммит лидеров глав государств постоянный членов Совбеза ООН. На таком саммите Путин предлагает обсудить главные мировые проблемы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддержали инициативу президента России.

В Великобритании заявили, что изучают это предложение.

По слова Салливана, президент Трамп рассматривает предложение Путина.