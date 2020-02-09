Верона, Италия, , 15:12 — REGNUM В итальянском городе Верона 8 февраля в представительском центре Донецкой Народной Республики прошло мероприятие, посвященное годовщине со дня его открытия, сообщает 9 февраля пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

В мероприятии приняли участие руководитель центра в Вероне, президент «Комитета Независимого Венето», заместитель председателя Ассоциации «Венето-Россия» Палмарино Дзоккателли, руководитель Представительского центра ДНР в Турине, аналитик по геополитике в Институте Высших Геополитических исследований и Смежных Наук, член Ассоциации Италия-Россия Элизео Бертолази,депутат партии «Лига Севера» Вито Коменчини, депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери,а также другие гости, говорится в сообщении.

Мероприятие открыл Палмарино Дзоккателли, который выступил с приветственным словом. Также во время мероприятия было продемонстрировано видеообращение министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой. С поздравлениями и докладами также выступили Элизео Бертолази и Вито Коменчини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии, во время которой просил его закрыть дипломатические представительства республик Донбасса в Италии.

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