9 февраля 2020 | Время чтения 12 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:44 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не признаем аннексию Крыма»

Как сообщает турецкий телеканал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом на Украину, сообщив, что на встрече в Киеве, как всегда, самой главной темой для обсуждения будет ситуация с крымскими татарами и крымский вопрос. «Мы не признаем, не признаем незаконную аннексию Крыма… важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются крымские татары. Мы очень внимательно следим за состоянием и трудностями крымских тюрок. Мы часто обсуждаем эти вопросы с лидерами Крыма и украинскими властями. Ситуация наших братьев в Крыму, как всегда, занимает первое место в повестке для нашей встречи в Киеве», — сказал он.

Эрдоган на Украине

Как сообщает турецкий новостной телеканал НТВ, Эрдоган отправился на Украину с официальным визитом для участия на 8-ом Стратегическом совете высшего уровня Турции и Украины. Между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась двусторонняя встреча, которая продлилась около трёх часов. Основные моменты в речи Эрдогана после пресс-конференции: «Наша двусторонняя встреча была плодотворной во всех этих областях, таких как политическая, военная и культурная. Только что мы передали наши запросы в рамках договорённостей, подписанных нашими министрами торговли. Мы завершим наше соглашение о свободной торговле в конце этого года. Мы продвинули наше оборонное сотрудничество в рамках совместного производства и производства в третьи страны. Мы разделяем взгляды на укрепление взаимного сотрудничества в области безопасности. Стратегический совет высшего уровня представляет собой дорожную карту. Мы также внимательно следим за состоянием крымских татар». Эрдоган также сделал заявления о Крыме: «Я еще раз подчёркиваю, что мы, как Турция, не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы надеемся, что ситуация на востоке страны, вопрос территориальной целостности Украины будут решены как можно скорее. Мы будем продолжать вносить свой вклад», — говорится в заявлении.

Россия не согласна с заявлениями Эрдогана

Как сообщает газета Sözcü, Россия ответила на заявления президента Турции о присоединении Крыма к своей территории перед визитом на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Эрдогана о том, что «мы не признаем, не признаем аннексию Крыма» и «очень внимательно следим за ситуацией и проблемами крымских тюрков (крымских татар — А.А.)». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не согласен с заявлениями президента Эрдогана о статусе Крыма и ситуации с крымскими татарами. «В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнёрами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков.

«Около миллиона человек идут к нашей границе»

Как сообщает газета BirGün, Эрдоган на пресс-конференции с Зеленским на Украине сделал заявления об атаках сирийского правительства в Идлибе. «События в Идлибе с каждым днём становятся непреодолимыми. Мы терпеливы. Идлиб — это место, где живут 3−4 миллиона человек. И около 1 миллиона человек идут к нашим границам. Нам трудно принимать их. И мы изучаем вопрос расселения беженцев на территории Сирии. К примеру, мы строим дома на глубине 30−40 км в Сирии, куда и хотим разместить беженцев», — сказал Эрдоган.

Турецкая армия воюет с силами сирийского правительства

Как сообщает газета Cumhuriyet, президент Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в Украину, объявил о восьми жертвах в результате нападения правительства (Асада — А.А.) в Идлибе. Эрдоган сказал, что около миллиона человек направились к границе с Турцией. «В соответствии с договорённостями Астаны и Сочи все должны знать свои обязательства и продолжать работу в этих рамках», — заявил он. Напряжённость в Идлибе продолжается длительное время, и с продвижением в центр города поддерживаемых Россией сирийских сил в последние недели случилось то, чего все опасались: сирийская армия столкнулась с турецкими вооружёнными силами. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате артиллерийского обстрела сирийским режимом в городе Идлиб погибли восемь человек, а девять получили ранения. Эрдоган, комментируя инцидент, заявил, что Турция в ответ атаковала позиции сирийской армии. «Те, кто испытывает наше терпение этой низкой атакой, поймут, что они совершили серьёзную ошибку, мы продолжим операций по обеспечению безопасности нашей страны, нашей нации и наших братьев в Идлибе. Операция уже продолжается. Мы определили 40 точек. Наши самолёты, пушки и гаубицы ведут обстрелы по этим целям. И уже известно, что около 30−35 сирийцев были нейтрализованы», — сказал турецкий президент. Эрдоган также обратился к России. «Это не касается вас, это между нами и режимом, не пытайтесь мешать нам в этом», — заявил он. По словам президента Турции, в то время, когда погибают турецкие солдаты, Анкара не можем игнорировать подобные действия. «Они ответят за это. В настоящее время наша артиллерия, а также наши F16, наши пушки, все они стреляют по целям, которые установила наша разведка в этой местности», — сказал Эрдоган.

76 сирийских военнослужащих «нейтрализованы»

Как сообщает интернет-издания AktifHaber, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником Генерального штаба генералом Яшаром Гюлером, командующим Сухопутными войсками генералом Умитом Дюндаром и командующим ВВС генералом Хасаном Кючюкакйузом и представителями соответствующих учреждений встретились с командирами войск в оперативном центре, где руководили турецких вооружённых сил в зоне демилитаризации в Идлибе у сирийской границы. Акар заявил, что процесс, начатый в рамках договорённостей, достигнутых в Сочи и Астане, продолжается. Акар напомнил, что до сегодняшнего дня было объявлено несколько перемирий в Идлибе. «Однако каждый раз, режим нарушает эти договорённости, чем самым мешает непрерывному перемирию», — сказал он.

Турция страдает от Brexit

Как сообщает деловая турецкая газета Dünya, Турция станет страной, на которой наиболее негативно отразится выход Великобритании из Европейского cоюза. Поэтому Анкара хочет подписать соглашение о свободной торговле. Но пока нет положительного ответа от Лондона. Тот факт, что Британия покинет членство в ЕС по состоянию на 31 января 2020 года, тесно повлияет на Турцию, а также на весь мир. Турецкие бизнес круги, который торгует с Великобританией на 17 миллиардов долларов, ожидает быстрого подписания соглашения о свободной торговле, чтобы избежать новых таможенных пошлин после Brexit.

Польша вместо Турции в программе F-35

Польша подписала с США военное соглашение на сумму 4,6 миллиарда долларов, сообщает издание Sputnik Türkiye. В рамках меморандума Польша получит 32 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Предполагается, что приобретение Варшавой F-35 из США в ближайшее время станет возможным благодаря исключению Турции из программы F-35. Проблемы у Турции, которая входит в число производителей-партнёров, возникли из-за приобретения у России зенитного ракетного комплекса С-400. Польский источник, который побеседовал с изданием Sputnik Türkiye, рассказал, что возможность получить F-35 за такой короткий промежуток времени стал возможным из-за исключения Турции из программы. «Польские власти внимательно следили за конфликтом С-400 между Турцией и США. Польша была в очереди на этот самолёт, но могла получить истребители намного позже после Турции. Теперь Турцию вывели из очереди, а Польшу смогла запрыгнуть в этот вагон», — сказал источник.

Эрдоган передал послание и Путину, и Трампу

Эрдоган, выступая на заседании партийной группы и говоря о том, что силы Асада обошёл две наблюдательные точки турецких вооружённых сил в Идлибе, обратился к российскому лидеру Путину: «Сделайте так чтобы в течении февраля Асад ушёл назад от этих наблюдательных пунктов». Он обратился к президенту США Дональду Трампу, говоря о сирийских территориях на востоке от реки Евфрата. «На сегодняшний день, ни в Идлибе, ни в зоне операции «Источник мира» на деле не работают договорённости о безопасной зоне. Соглашения по Сирии не соблюдаются. Атака на наши войска — это, с точки зрения Турции, новый этап в Сирии. Это преднамеренное нападение на наших солдат», — сказал Эрдоган. Он отметил, что ожидает, что Россия выступит за Турцию в кризисе в Идлибе. «Мы уделяем особое внимание продолжению нашей дружбы и сотрудничества с Россией. От России, с которой у нас глубокие отношения — от торговли до туризма, от оборонной промышленности до энергетики, мы ожидаем, что она окажет понимание к чувствительным для нас вопросам в Сирии», — сказал президент. Турецкий лидер также заявил о возможных новых военных действиях в регионе к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии. «Если атаки террористической организации не могут быть остановлены странами-гарантами (США и Россией), тогда мы сделаем это сами», — добавил он. По словам Эрдогана, если в ближайшие дни, не будут предприняты шаги, которые ожидает Турции от США и России, тогда Анкара без колебаний продолжит операцию «Источник мира». «С правой стороны и с левой, а также внизу снизу», — подчеркнул он.

Лавина в Ване

Как сообщает газета Cumhuriyet, в Бахчисарайском районе провинции Ван во время спасательных работ двух человек, попавших под лавину сошла очередная лавина. Под второй лавиной оказались спасатели, которые прибыли на спасательные работы, где в результате первого схода лавины погибли 5 человек. После второго схода лавины погибло 36 человек, среди которых были военнослужащие, которые были задействованы в спасательной бригаде. Таким образом, число погибших увеличилось до 41. Седи раненых оказался и руководитель местного отделения Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). «67 поисково-спасательных специалистов из провинциальных управлений AFAD были отправлены на 11 транспортных средствах для устранения последствий инцидента. Также были направлены 75 сотрудников поисково-спасательной службы жандармерии, и 10 сотрудников поисково-спасательной AFAD. Также в район бедствия было направлено два автомобиля. Кроме этого, из Анкары прилетел военный самолёт», — говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Напряжённость в Идлибе обостряется

Напряжённость в Идлибе обострилась после того, как сирийская армия 3 февраля нацелилась на турецкие войска и убила семь турецких солдат в результате артиллерийского огня, сообщает турецкая редакция Deutsche Welle. Отмечается, что сирийская армия продолжает продвижение, несмотря на призыв Турции прекратить операции в Идлибе. Согласно последней информации из региона, сирийские войска вошли в район Серакиба, где расположен наблюдательный пункт Турции. Кроме этого сообщается, что турецкая армия находится в боевой готовности с связи с происходящим в Сирии. В заявлении минобороны Турции говорится, что «турецкая сторона ответит на все атаки режима в Идлибе», а также, что все наблюдательные пункты Анкары в регионе продолжат свою миссию. Также было заявлено, что турецкая армия приняла меры против действий сирийской армии и направила войска к границе с Сирией. Вместе с этим отмечается, что турецкая армия направила подкрепления и боеприпасы к наблюдательным пунктам в Идлибе.

«Турция отправила оружие»

Турция, которая поддерживает правительство Триполи против сил Халифа Хафтара на востоке Ливии, оказалась в центре внимания, поскольку она отправляет в страну джихадистов, а также оружие, несмотря на решения об эмбарго, пишет турецкое издание TR724 со ссылкой на ливийскую газету Marsad и итальянское информационное агентство Nova. Ливанское судно, перевозившее оружие в Ливию, потерпело бедствие, после чего корабль был вынужден причалить в итальянском порту Генуя. Второй капитан судна обратился за политическим убежищем в Италии. Капитан отметил, что оружие, перевозимое на борту, было отправлено Турцией. Стало известно, что полиция Италии начала расследование незаконной торговли оружием. Также, по данным арабской прессы, ливанские власти запросили у Турции информацию об оружии.

Российская и турецкая делегации обсудили Идлиб в Анкаре

Как передаёт турецкое издание Diken, в столице Турции в Анкаре прошла встреча российской и турецкой делегации по поросу эскалации в Идлибе. Встреча прошла за закрытыми дверями. После встречи министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление: «На переговорах по вопросу Идлиба между турецкой и российской делегаций в Анкаре стороны сосредоточили своё внимание на дальнейших шагах по достижению установления скорейшего спокойствия в регионе и на продвижении политического процесса».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измир-Стамбул, не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе при посадке в аэропорту Сабиха Гекчен, в результате чего выехал на 30 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета, в котором находились 183 человека, погибли 3 человека.

Прокурдская Демократическая партия народов продолжает работу над конгрессом в тени задержаний и расследований в отношении своих представителей. Ожидалось, что бывший сопредседатель партии Селяхатдин Демирташ, находящийся в тюрьме в провинции Эдирне, будет избран на конгрессе в этом месяце членом правления партии. Однако из-за тюремного заключения, которое получил Демирташ, его членство в партии было отменено.

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Образцы, взятые у 61 человека в Турции на коронавирус, оказались отрицательными. Министр здравоохранения в среду, 5 февраля, заявил, что власти страны приняли решение о прекращении полетов из Китая до конца месяца.