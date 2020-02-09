Дамаск, , 14:17 — REGNUM Колонная турецкой военной техники пересекла государственную границу Сирийской Арабской Республики и вошла на территорию провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, в состав колонны входят танки, бронеавтомобили и грузовики с боеприпасами. Точное количество техники в турецкой колонне не сообщается.

Одновременно с этой информацией телеканал Al Mayadeen сообщил, что находящиеся в сирийской провинции Идлиб и Алеппо террористические группировки начали перевозить свои семьи в район города Африн, который расположен на севере провинции Алеппо рядом с турецкой границей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наступление сирийской правительственной армии в южных районах провинции Идлиб вызвало крайнее недовольство Турции, которая пытается отторгнуть эту провинцию от Сирии и даже поддерживает находящиеся там террористические группировки.

Ранее стало известно, что турция сконцентрировала на границе с Идлибом группировку войск. Именно эта группировка и вошла на территории сирийской провинции.