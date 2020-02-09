Баку, , 13:39 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой, которая также является первым вице-президентом, проголосовали на парламентских выборах в Милли Меджлис, сообщает 9 февраля пресс-служба главы государства.

Глава государства вместе с супругой приняли участие в голосовании на выборах на избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа № 29 столицы Азербайджана.

Отметим также, что по данным центральной избирательной комиссии Азербайджана по состоянию на 12:00 (11:00 мск) явка избирателей составила 27,35%.

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