Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM В результате стрельбы на границе индийского и пакистанского Кашмира погиб один человек, об этом 9 февраля сообщает Al Arabia.

Как отметил в комментарии изданию сотрудник полиции Пакистана Чаудхри Зулкарнайн, стрельбу начали военные Индии открыв минометный огонь по деревне Чаффар Какута.

Удар пришелся на дом одного из местных жителей, который скончался от полученных ранений, также пострадала его маленькая дочь.

Представители вооруженных сил Пакистана заявили, что открыли ответный огонь по индийской стороне. Несмотря на то, что атака была названа «эффективной», она не привела к гибели противника.

Индийская сторона пока не прокомментировала инцидент, поэтому судить о его достоверности приходится на основании заинтересованной стороны.

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