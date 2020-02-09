Салехард, , 12:40 — REGNUM На Ямале есть запрос на перемены в работе государственной и муниципальной власти. Те, кто приобрел «бюрократическую слепоту», будут покидать госслужбу, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём ежегодном послании депутатам и представителям всех уровней власти.

Глава региона отметил, что финансирование муниципалитетов в 2020 году увеличено на треть: не только на текущие расходы, но и на развитие.

«Работа власти должна быть максимально прозрачной. Там, где это возможно, требую от подчинённых максимально быстро, в течение считанных часов, отвечать на поступающие запросы», — заявил глава Ямала.

Дмитрий Артюхов также потребовал от коллег за каждым документом видеть конкретного человека, его проблемы и потребности.

Жёсткое обращение главы Ямала вызвало бурную поддержку среди жителей региона. Политические обозреватели отмечают, что чуждый популистских заявлений Дмитрий Артюхов явно готовит чистки в рядах региональной власти не только от коррупционеров, но и от волокитчиков.