Салехард, 9 февраля 2020, 12:40 — REGNUM На Ямале есть запрос на перемены в работе государственной и муниципальной власти. Те, кто приобрел «бюрократическую слепоту», будут покидать госслужбу, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём ежегодном послании депутатам и представителям всех уровней власти.
Глава региона отметил, что финансирование муниципалитетов в 2020 году увеличено на треть: не только на текущие расходы, но и на развитие.
Дмитрий Артюхов также потребовал от коллег за каждым документом видеть конкретного человека, его проблемы и потребности.
Жёсткое обращение главы Ямала вызвало бурную поддержку среди жителей региона. Политические обозреватели отмечают, что чуждый популистских заявлений Дмитрий Артюхов явно готовит чистки в рядах региональной власти не только от коррупционеров, но и от волокитчиков.