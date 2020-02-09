9 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Поскольку кризис в этой стране явно приобрел затяжной характер, и оппозиция рассчитывает взять власть измором, а власть, опираясь на поддержку армии, не спешит форсировать события, противостояние Москвы и Пекина с Вашингтоном вокруг Каракаса будет только нарастать. Поэтому визит Сергея Лаврова в Каракас – фактор не только российско-латиноамериканских, но и российско-китайских отношений, а также совместного противодействия наших стран американской экспансии.

Владимир Павленко, , 12:18 — REGNUM



В Китае уделяется большое внимание и подробно освещается визит главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. В официальных СМИ подробно рассказывается о встрече шефа российской дипломатии с президентом Николасом Мадуро и рядом членов кабинета министров, прежде всего венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. А также о посвященной визиту Лаврова пресс-конференции вице-президента Делси Родригес, особо отметившей, что в нынешнем году исполняется 75 лет установлению между СССР и Венесуэлой дипломатических отношений.

Китайский информационный официоз подчеркивает четкость подтвержденного Москвой мнения о незаконности антивенесуэльских санкций США и Запада и о российской готовности, невзирая на них, еще сильнее укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в целом ряде сфер — энергетике и природных ресурсах, промышленности и транспорте, сельском хозяйстве. Китайское внимание уделяется важности военно-технического сотрудничества России с Венесуэлой, которая уже больше года, с момента начала «ползучего» путча проамериканских сил во главе с Хуаном Гуайдо, находится в состоянии перманентного политического кризиса и попыток навязать стране двоевластие. Внешней угрозе власти во главе с Н. Мадуро, подчеркивают в Пекине, Москва готова противопоставить укрепление обороноспособности латиноамериканской республики. На предстоящий май нынешнего года назначено заседание двусторонней межправительственной комиссии, целью которого будет выход на конкретный текст нового соглашения о сотрудничестве. Невзирая на американские демарши.

Интерес КНР к российско-венесуэльским отношениям обусловлен двумя факторами. Первый заключатся в том, что с самого начала внутреннего кризиса в Каракасе и по сей день, позиции Москвы и Пекина четко координируются, и именно поддержка законных венесуэльских властей двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН позволяет им справляться с тем нажимом, которому они подвергаются. Второй фактор — венесуэльский вопрос как дополнительный повод и аргумент к дальнейшему сближению двух главных столиц «Большой Евразии», и каждый шаг по этому пути меняет геополитическую конфигурацию не только в Европе, Азии или Латинской Америке, но и в мире в целом.

С самого начала кризиса в Венесуэле — а он разразился 23 января прошлого года, Китай выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела страны, в особенности против военной интервенции, которой поначалу угрожали США. «Дела в Венесуэле должны и могут быть решены только самим венесуэльским народом, и Китай выступает за то, чтобы стороны нашли политическое решение в рамках Конституции страны посредством мирного диалога», — это из заявления МИД КНР от 25 января 2019 года, на третий день конфликта. Еще через три дня, 28 января, китайский МИД подверг жесткой критике призыв госсекретаря США Майкла Помпео признать Х. Гуайдо главой государства, ибо, по мнению Пекина, это противоречит основополагающим целям и принципам Устава ООН.

Комментируя призыв законного президента Н. Мадуро к армии сплотиться вместе с народом для противодействия возможному вторжению США, китайские СМИ подробно осветили проведение в Венесуэле в первой половине февраля прошлого года военных учений, за ходом которых Мадуро лично наблюдал из военной крепости в штате Миранда. На этом фоне МИД КНР ответил на лживые и провокационные заявления спецпосланника Вашингтона в Каракасе Эллиота Абрамса о якобы «готовности» КНР прекратить кредитование Венесуэлы ввиду ее «низкой платежеспособности». Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин тогда подтвердила намерение Пекина и впредь осуществлять двусторонние обмены и сотрудничество в различных областях в полном объеме. Э. Абрамсу тогда не оставалось ничего, кроме признания наличия у него контактов с официальными властями, которые, как известно не привели к смягчению принципиальной позиции Каракаса. Как подчеркнул тогда глава МИД Венесуэлы Х. Арреаса, в ходе двух конфиденциальных встреч со спецпредставителем США «были моменты напряженности, сохранялись серьезные противоречия, но были зафиксированы и общие озабоченности».

Когда американцы при поддержке властей Бразилии попытались в конце февраля осуществить с территории этой страны провокации с доставкой в Венесуэлу так называемой «гуманитарной помощи», Пекин сделал заявление, в котором высказал «сильную обеспокоенность» планами «силовой» доставки грузов. А также подверг жесткой критике вовлечение Вашингтоном в эту авантюру Бразилии и Колумбии, предупредив о «серьезных международных последствиях». В гуманитарных вопросах Китай тогда пошел еще дальше, организовав доставку в Венесуэлу партии собственной гуманитарной помощи, в передаче которой в аэропорту Каракаса личное участие принял Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Венесуэле Ли Баожун. Исходя из принципиальной позиции Пекина и его озабоченности бряцанием американского оружия у границ страны, китайская дипломатия в те дни заодно решительно поддержала Россию в ее споре с США из-за предоставления Каракасу о военно-технической помощи.

Практически полное совпадение позиций России и Китая по вопросу о кризисе в Венесуэле, да и в целом по ситуации в Латинской Америке, обусловлено прежде всего стратегическим характером нашего партнерства в условиях быстро меняющегося мира, который становится все менее предсказуемым, чреватым дестабилизацией. Особую опасность для него представляют действия США, которые пытаются цепляться за пресловутую однополярность и собственную роль в ней мирового гегемона. Немаловажно и то, что столкнувшись с пределами своей «оранжевой» экспансии в арабском мире и получив отпор в Сирии, США перенесли основной упор на латиноамериканский регион. Здесь на протяжении уже продолжительного времени наблюдается перманентный кризис в Аргентине, превращенной в полигон для обкатки наиболее деструктивных идей контролируемых Вашингтоном глобальных финансовых институтов, прежде всего МВФ. В последние годы на острие противоречий между США, с одной стороны, и Россией и особенно КНР с другой, выходит Бразилия. За несколько лет проамериканские силы спровоцировали здесь два кризиса власти, закончившиеся отстранением сначала левого президента Дилмы Русефф, а затем и ее правого преемника Мишеля Темера. Их сменил не скрывающий своей ориентации на США ультраправый популист Жаир Болсонару. Кризис в Венесуэле, а также в Боливии, где не удержался у власти и был свергнут законно избранный президент страны Эво Моралес, наглядно показал, что «бразильский» интерес Вашингтона не носит конструктивного характера, а направлен на подрыв соседних с этой крупнейшей латиноамериканской страной политических режимов, которые ему неугодны.

Отдельной статьей вмешательства США в дела стран региона, оживляющих в памяти пресловутую «доктрину Монро» и «дипломатию канонерок», являются крупные трансграничные инфраструктурные проекты, реализуемые Китаем. В той же Бразилии при Д. Русефф Пекин немало инвестиций вложил в план трансконтинентальной высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей западное, перуанское побережье с прилегающими к Атлантике центрами в Бразилии. Теперь этот проект по сути заморожен. Беспокойство Вашингтона не могло не вызвать и укрепление экономической интеграции в рамках БРИКС. Несмотря на явную переоценку его значимости — реальной альтернативы западным интеграционным проектам объединение составить не смогло, участие в нем Бразилии американскую элиту явно напрягает. Кто помнит прошедший относительно недавно, в ноябре прошлого года, саммит БРИКС в Бразилиа, тот наверняка отметил проамериканский пафос Ж. Болсонару, действия которого существенно ограничили расширение сотрудничества. К слову, бразильский лидер использовал тогда «домашний» саммит для претензий в адрес «большой тройки» БРИКС — России, того же Китая и Индии, обвинив их в «преодолении дисбалансов» за счет его страны. Заодно он потребовал более широкого участия финансовых институтов объединения, прежде всего Нового банка развития (НБР) БРИКС — в финансировании своих проектов. Отметим, что незадолго до саммита Ж. Болсонару побывал с визитом в Пекине, где попытался сгладить негативное впечатление от своего проамериканского крена, но усидеть на двух стульях не сумел и ничего существенного из китайской столицы не привез.

С другим членом БРИКС — Индией, которую Вашингтон решил было вовлечь в военно-политическое партнерство в рамках «Индо-Тихоокеанского» региона, у США по сути ничего не получилось потому, что помимо этого объединения, Дели является членом куда более компактной, интегрированной и ставящей не только экономические, но и политические цели ШОС. Имея возможность выбора, подкрепленного успехом на прошедших в стране парламентских выборах, индийский премьер Нарендра Моди не торопился связать себя американским предложением и умело лавировал между Вашингтоном, с одной стороны, и Пекином и Москвой, с другой. Бразилия, находящаяся в регионе, который в Америке привыкли считать своим «задним двором», такого выбора лишена, что ослабляет ее позиции в диалоге с США.

Возвращаясь же к Венесуэле, надо подчеркнуть, что поскольку кризис в этой стране явно приобрел затяжной характер, и оппозиция рассчитывает взять власть измором, а власть, опираясь на поддержку армии, не спешит форсировать события, противостояние Москвы и Пекина с Вашингтоном вокруг Каракаса будет только нарастать. В конце концов, Венесуэла — последний на сегодняшний момент в регионе рубеж противодействия не только американскому диктату, но и попыткам придать второе дыхание захлебнувшемуся курсу «глобальной демократической революции», в которую Вашингтон еще с 2003 года «упаковал» практику провоцирования и поддержки цветных переворотов. Поэтому визит Сергея Лаврова в Каракас — фактор не только российско-латиноамериканских, но и российско-китайских отношений, а также совместного противодействия наших двух, все более сближающихся, стран продолжающейся американской экспансии.